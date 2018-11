2.000 tote Schweine: Landwirt hat Tiere vernachlässigt

Am Dienstag (06.11.18) hat die Staatsanwaltschaft nach dem Tod der Schweine ihren Abschlussbericht veröffentlicht. Nach dem Tod der 2.000 Schweine wird nun gegen den Landwirt unter anderem wegen Tiermisshandlung ermittelt. Laut Polizei scheiden andere Ursachen, wie etwa ein plötzlicher Lüftungs- oder Stromausfall, als Ursache für den Tod aller Schweine aus.

Mögliche Ursache defekte Fütterungsanlage

Nach Einschätzung des Veterinäramts ist das Verenden der Schweine in beiden Ställen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf eine unzureichende Versorgung der Tiere mit Futter, Wasser und Luft zurückzuführen. Inwieweit technische Mängel in beiden Ställen für den Tod der Mastschweine verantwortlich sind, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. In einem Stall war die Fütterungsanlage seit 2015 defekt. In keinem der beiden Ställe funktionierten die Einrichtungen zur automatischen Verständigung des Landwirts über Fehler in der Lüftungs- oder Fütterungsanlage.

Hohe Entsorgungskosten

Im März 2018 waren in den Ställen des Landwirts bei Osthausen, einem Ortsteil von Gelchsheim (Lkr. Würzburg), 2.000 tote Schweine entdeckt worden. Die Kosten für die Entsorgung der Tiere hat das Landratsamt vor kurzem auf 200.000 Euro beziffert. Gegen den Bescheid hat der Betreiber der Mastanlage Widerspruch eingelegt.