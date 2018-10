2.000 Tote Schweine beseitigt: Betreiber klagt gegen Kosten

Das Landratsamt Würzburg beziffert die Kosten für den Abtransport der Kadaver und die Reinigung des Stalls inklusive Nebenkosten des Verfahrens auf gut 200.000 Euro. Die Klage gegen die Bescheide beim Verwaltungsgericht Würzburg bezeichnet der Rechtsanwalt des Landwirts, Marc Zenner, als "üblichen Vorgang". Die Überprüfung der Höhe der Kosten durch ein Gericht dürfe nicht als Misstrauen gegenüber dem Amt verstanden werden.

Ermittlungen zur Ursache

Die Staatsanwaltschaft möchte sich derzeit noch nicht zu weiteren Ermittlungsergebnissen äußern. Erst gestern habe der zuständige Mitarbeiter die gesammelten Ermittlungen der Polizei und die Gutachten erhalten. Nach bisher unbestätigten Informationen der Würzburger "Main-Post" hat ein Defekt an einer Futtermaschine zum Tod der Schweine geführt. Der Leiter des Bayerischen Fachzentrums für Schweinehaltung in Schwarzach am Main (Lkr. Kitzingen) hält diese Ursache zwar für möglich, kann sie aber nicht nachvollziehen.

Verantwortung des Landwirts

"Natürlich ist ein Defekt an einer Futtermaschine möglich, für einen Stromausfall ist aber ein Notstromaggregat vorgeschrieben", sagt Leiter Peter Lindner. Ein Verhungern der Tiere dauere aber mindestens mehrere Tage. Schon das Tierschutzgesetz schreibe vor, mindestens einmal täglich die Nutztiere zu begutachten. "Ein verantwortlicher Schweinehalter schaut aber mehrmals am Tag nach seinen Tieren und merkt sofort, wenn sie nicht ausreichend Wasser oder Futter erhalten", so der Schweineexperte.