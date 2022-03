2.000 Münchner bilden Menschenkette gegen Ukraine-Krieg

Auch Russen unter den Demonstranten

Einige Teilnehmer forderten, der russische Präsident Wladimir Putin müsse sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten.

Der Italiener Danielo, der seit vier Jahren als Informatiker in München arbeitet, sagte, er sei Europäer und als solcher wolle er die Ukraine unterstützen. "We should not accept, what is happening with a sovereign country" ("Wir sollten nicht akzeptieren, was gerade mit einem souveränen Land passiert.")

Unter den Demonstranten waren auch Russen. Irina Revina-Hofmann ist ursprünglich aus Moskau und sagte, sie wolle alle Ukrainerinnen und Ukrainer um Verzeihung bitten.

Friedensdemonstrationen in ganz Bayern

In Bayern waren für heute mehrere Friedensdemonstrationen angekündigt. In Aschaffenburg trafen sich um 11:55 Uhr ("fünf vor zwölf") mehr als 250 Menschen am Theaterplatz und protestierten und trommelten für den Frieden. Dazu aufgerufen hatten Attac und die Kommunale Initiative.

In Regensburg versammelten sich rund 300 Menschen auf dem Donaumarkt zu einer Mahnwache und einem Friedensgebet. Eingeladen hatten die evangelische und katholische Kirche, die Jüdische Gemeinde Regensburg sowie muslimische und buddhistische Gemeinden.

Auch in der Landshuter Altstadt gab es am Vormittag eine Versammlung gegen den Ukraine-Krieg. Weitere Aktionen waren etwa in Würzburg und Deggendorf geplant.