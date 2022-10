2.000 Kilometer Rudern für guten Zweck: Start zur letzten Etappe

Mehr als 2.000 Kilometer hat eine Gruppe von Ruderfreunden und Rotariern aus Oberbayern in den vergangenen Monaten in einem Ruderboot zurückgelegt und auf diese Weise Geld für Kinder aus der Ukraine gesammelt. Am Freitag brechen sie in Regensburg auf zu ihrer letzten Etappe. Zielort der vor sechs Monaten gestarteten Rudertour ist Passau. Dort wollen die Ruderer am Sonntag ankommen, wie Organisator Paul Geisenhofer aus Rosenheim mitteilte.

70 Jahre altes Holzboot

Mit einem 70 Jahre alten Holzboot, einem sogenannten Venø, haben sich die Ruderfreunde im April in Ostfriesland auf den Weg gemacht. Rund ein Dutzend Ruderer hat sich über die Monate auf den einzelnen Etappen in dem Zweier mit Steuermann abgewechselt. Der Weg führte die Ruderer über das Ruhrgebiet und die Niederlande sowie Belgien nach Frankreich. Über den Rhein-Main-Donau-Kanal gelangten sie schließlich nach Regensburg.

Geld für ukrainische Flüchtlinge

Jeder geruderte Kilometer wird von Sponsoren bezuschusst, bisher sind nach Angaben der Organisatoren fast 10.500 Euro zusammengekommen. Das Geld soll für die Integration ukrainischer Kinder und Jugendlicher verwendet werden.

Sonntag Ankunft in Passau

Die letzte Etappe der Reise startet am Freitag, nach Übernachtungen in Straubing und Vilshofen wollen die Ruderer am Sonntag in Passau ankommen. Dort soll das Boot dann ins Winterlager gebracht werden.