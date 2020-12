2.000 Euro Schaden bei misslungenem Tankversuch in Geiselwind

Hier ging wohl so einiges schief: An der Tankstelle in der Ortsdurchfahrt in Geiselwind hat ein Mann wohl einfach nur tun wollen, was man eben an einer Tankstelle so tut: tanken. Die Situation endete jedoch mit einem Sachschaden von 2.000 Euro.

Zapfhahn steckte noch im Tank des Autos

Laut Polizei hatte der Mann den Zapfhahn ins Auto gesteckt und war dann zum EC-Terminal gelaufen, um zu bezahlen. Die Beamten vermuten, dass es hier zu einem Bedienungsfehler kam. Deshalb brach der Mann den Zahlvorgang ab und setzte sich wieder in sein Auto. "Er hatte allerdings vergessen, den Zapfhahn wieder zurückzustecken, wodurch der Schlauch abgerissen wurde", beschreibt die Polizei den Vorgang. Als der Mann das bemerkte, stieg er aus, sammelte die Trümmerstücke wieder ein und legte sie an der Zapfsäule ab. Danach fuhr er davon.

Videoaufnahme unscharf

Der Mann konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Laut Polizei gibt es zwar eine Videoaufnahme – das Kennzeichen des Autos ist allerdings unscharf und daher nicht klar zuzuordnen. Daher bittet die Polizeiinspektion Kitzingen nun um Zeugenhinweise.