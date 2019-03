Bundespolizei in Kempten: 1900 unerlaubte Einreisen im Jahr 2018

Die Bundespolizeiinspektion Kempten ist seit 1. November 2017 mit den Revieren Weilheim und Lindau im gesamten Allgäu sowie in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech und Lindau zuständig. Der Grenzabschnitt zu Österreich zwischen Bodensee und Ammergebirge ist 200 Kilometer lang, hier haben die Bundespolizisten nach eigenen Angaben bei Kontrollen der Fernreisebusse, Züge und Autos rund 1900 unerlaubte Einreisen erfasst. Knapp 1000 Personen wurden direkt nach Österreich oder das jeweilige Heimatland abgeschoben.

Gefährliche illegale Einreisen

Insgesamt registrierten die Bundespolizisten im vergangenen Jahr 74 Schleusungen, 240 Menschen sollten so illegal nach Deutschland gebracht werden. So entdeckten die Beamten am 12. Oktober 2018 am Bahnhof in Füssen neun Migranten auf der Ladefläche eines Transporters. Gegen den Fahrer des Transporters aus Pakistan wird jetzt wegen Einschleusens von Ausländern unter unmenschlichen beziehungsweise lebensgefährdenden Bedingungen ermittelt.

Bundespolizei konnte auch Straftäter in Grenznähe festnehmen

Außerdem konnten die Bundespolizisten bei ihren Kontrollen auch mehrere gesuchte Straftäter verhaften. Beispielsweise entdeckten sie am 6. Oktober 2018 einen 47-jährigen, europaweit gesuchten Rumänen. Der Mann war wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme von drei Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von rund acht Jahren verurteilt und von den rumänischen Behörden gesucht worden. Zudem konnten auch Drogen beschlagnahmt werden, zum Beispiel einmal 24 Kilogramm Marihuana auf der A7.