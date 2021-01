19 Tote nach Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Markt Schwaben

Noch weiß niemand, wie es zu dem Ausbrach kam - doch er war gewaltig: 19 Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims in Markt Schwaben sind nach der massenhaften Infektion an oder mit Corona gestorben. Seit Anfang Januar waren insgesamt 63 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 24 Mitarbeitende des Heims im Landkreis Ebersberg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte jetzt eine Sprecherin des Landratsamts. Derzeit seien noch 13 Bewohner und 13 Mitarbeitende aktiv infiziert.

Demenzkranke können Hygienemaßnahmen nicht beachten

Eine Erklärung für den Ausbruch könne sein, dass in dem Heim sehr viele Demenzkranke lebten, die nicht in der Lage seien, Hygienemaßnahmen zu beachten, so die Sprecherin. Kurz vor dem Ausbruch hatte das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei einer Begehung des Heims demnach keine gravierenden Verstöße festgestellt.

Insgesamt hat das Pflegeheim in Markt Schwaben nach Angaben des Landratsamts 89 Plätze für Bewohnerinnen und Bewohner. Wegen des Infektionsgeschehens Anfang Januar sei die Erstimpfung gegen das Coronavirus erst vor rund einer Woche durchgeführt worden.

Rund die Hälfte aller bayerischen Corona-Toten lebte in Alten- oder Pflegeheimen

Kürzlich hatte das bayerische Gesundheitsministerium mitgeteilt, dass rund die Hälfte der Menschen, die im Freistaat an oder mit einer Corona-Infektion gestorben seien, in Alten- oder Pflegeheimen lebten. Corona-Ausbrüche in Altenheimen sind besonders gravierend, weil die meisten Menschen dort Vorerkrankungen haben und sich das Virus schnell verbreiten kann. Kritiker werfen der Staatsregierung vor, zu wenig für den Schutz der Alten getan zu haben.