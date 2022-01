19-Jähriger verletzt sechs Menschen bei Silvesterfeier

In Ampfing im Landkreis Mühldorf am Inn ist eine Silvesterfeier eskaliert. Gegen einen 19-Jährigen ermittelt jetzt die Polizei – wegen versuchten Totschlags, Körperverletzungsdelikten und tätlichen Angriffs auf Angehörige des Rettungsdienstes und Polizeibeamte.

Zwei junge Männer mit Stichverletzungen in Klinik

Nach Angaben der Ermittler hatte der junge Mann gemeinsam mit zwei anderen jungen Erwachsenen privat Silvester gefeiert. In der Wohnung eines 17-Jährigen in Ampfing haben die drei laut Polizei auch Betäubungsmittel konsumiert. In der Folge soll der Tatverdächtige zuerst seine beiden Bekannten mit spitzen Gegenständen verletzt haben.

Der 17-Jährige wurde schwer verletzt und musste im Krankenhaus sofort operiert werden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Ein 20-Jähriger wurde durch die Stichwunden ebenfalls erheblich verletzt. Auch er kam in eine Klinik, die er allerdings in der Nacht wieder verlassen konnte.

19-Jähriger verletzt Nachbarin und drei Einsatzkräfte

Nachdem er seine beiden Bekannten verletzt hatte, war der 19-Jährige laut Polizei auf die Straße gelaufen. Dort soll er eine Nachbarin körperlich angegangen und leicht verletzt haben. Mehrere Anwohner verständigten daraufhin den Rettungsdienst und die Polizei, wie die Ermittler am Samstag mitteilten.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, soll der 19-Jährige einem Sanitäter einen Faustschlag verpasst haben. Bei seiner Festnahme leistete der Randalierer dann erheblichen Widerstand. Dabei verletzte er zwei Polizistinnen so schwer, dass beide nicht mehr dienstfähig waren. Mit Hilfe weiterer Polizeibeamter konnte er schließlich überwältigt und festgenommen werden.