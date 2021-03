19-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall bei Zellingen

Ein Überholmanöver endete für einen 19-jährigen Autofahrer tödlich. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Laut Polizei war der junge Mann mit seinem Auto im Landkreis Main-Spessart unterwegs – von Billingshausen in Richtung Zellingen.

Beim Überholen mit zwei Autos kollidiert

Gegen 6.44 Uhr überholte der 19-jährige ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei kollidierte der junge Mann auf der Gegenfahrbahn nacheinander mit insgesamt zwei Fahrzeugen. Die Fahrerin des einen Wagens prallte anschließend mit ihrem Fahrzeug gegen das überholte Auto. Dieses wurde dadurch von der Fahrbahn geschleudert.

Per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Der 19-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Per Rettungshubschrauber kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort starb er wenig später. Die Fahrer der Autos auf der Gegenfahrbahn, eine 55-Jährige und ein 44-Jähriger, erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des überholten Autos und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Straße war stundenlang gesperrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Sachverständige zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Polizei Karlstadt ermittelt. Die Staatsstraße 2299 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der vier Fahrzeuge den ganzen Vormittag gesperrt.