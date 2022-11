19-Jähriger stirbt bei rätselhaftem Unfall in Hauzenberg

Tödlicher Unfall in der Nacht zum Samstag in Hauzenberg im Kreis Passau. Dabei ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Der 19-Jährige war auf der Kreisstraße zwischen Waldkirchen und Hauzenberg Nähe der Ortschaft Neustift mit seinem BMW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile zerrissen.

Viele offene Fragen

Wann der Unfall passiert ist, kann die Polizei allerdings nicht sagen. Ein anderer Autofahrer fand den Verunglückten kurz nach 8 Uhr und verständigte die Polizei. "Wir haben bisher überhaupt keine Anhaltspunkte, wann und wie der Unfall passiert ist", so ein Sprecher der Hauzenberger Polizei. Die Straße sei in diesem Bereich sehr kurvig.

Kreisstraße gesperrt

Ein Sachverständiger untersuchte am Samstag die Unfallstelle. Man versuche, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Kreisstraße zwischen Waldkirchen und Hauzenberg war mehrere Stunden lang komplett gesperrt.