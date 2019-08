19-Jähriger soll 34 Menschen über Simbach eingeschleust haben

Ein 19 Jahre alter Iraker wurde am Dienstagvormittag nach umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Passau festgenommen – er soll lebensbedrohliche Schleusungen von 34 Personen über Simbach im Landkreis Rottal-Inn nach Deutschland geplant und organisiert haben. Der Tatverdächtige wurde in einer Asylunterkunft in Schleswig-Holstein durch Beamte der Landespolizei festgenommen.

Handydaten wurden ausgewertet

Nach Ermittlungen der Bundespolizei Passau und Auswertung der Handydaten der geschleusten Personen habe sich der Verdacht gegen den Iraker erhärtet. Von Serbien aus soll er die Schleusungen mit einem Lkw und einem Kleintransporter über Österreich bis nach Deutschland geplant und organisiert haben.

"Dem Iraker wird vorgeworfen, im Februar dieses Jahres an mindestens zwei Einschleusungen von insgesamt 34 irakischen Staatsangehörigen im Bereich von Simbach am Inn nach Deutschland aktiv beteiligt gewesen zu sein." Mitteilung der Bundespolizei

Schleusung dauerte 30 Stunden - ohne Verpflegung

Die Fahrt nach Deutschland dauerte rund 30 Stunden. Die Geschleusten mussten während der Fahrt bei frostigen Temperaturen auf den Ladeflächen zwischen Baumstämmen ausharren. Während der Fahrt habe es keine Pause und keine Verpflegung gegeben. Die Notdurft mussten die Menschen auf der Ladefläche des Lkw verrichten, wie die Bundespolizei mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft Landshut erwirkte einen Haftbefehl gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Einschleusung sowie der Einschleusung unter lebensgefährlicher Behandlung in 34 Fällen.

Am Dienstagvormittag konnte der junge Mann an seiner Meldeadresse in Schleswig-Holstein festgenommen werden. Der Iraker soll noch am Dienstag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Gegen mögliche weitere Mittäter wird ermittelt.