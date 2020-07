19-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall bei Plech

Nach Polizeiangaben fuhr der junge Mann mit seinem Motorrad am Sonntagmittag auf der Staatsstraße 2163 von Höfen in Richtung Plech. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 19-Jährige in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 53-Jährigen.

Junger Mann verstarb an der Unfallstelle

Trotz aller Bemühungen einer Ersthelferin erlag der junge Mann aus dem Landkreis Nürnberger Land noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 53-jährige Autofahrerin aus Forchheim erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Staatsstraße ist aufgrund der Bergungsarbeiten derzeit komplett gesperrt.