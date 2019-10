19-Jähriger in Amberg niedergestochen

Vor einem Lokal in der Amberger Innenstadt hat sich ein Mann in einen Streit zwischen einem US- und einem Bundeswehrsoldaten eingemischt. Der unbekannte Täter verletzte die beiden mit Faustschlägen. Dann lief er zu einer Gaststätte und holte ein Messer, mit dem er auf den Bundeswehrsoldaten losgehen wollte. Ein 19-Jähriger wollte diesem zur Hilfe kommen und wurde dabei selbst angegriffen und schwer verletzt.

Der Täter ist flüchtig

Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge am frühen Samstagabend. Alle Beteiligten sollen betrunken gewesen sein. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand der Polizei zufolge nicht.

Die Polizei suchte zunächst erfolglos nach dem Täter.