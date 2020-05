19-Jähriger besteht Führerschein und gibt ihn gleich wieder ab

Ein 19-jähriger hatte am Nachmittag gerade seinen Pkw-Führerschein bestanden, als er am Abend kontrolliert wurde und ein Drogentest positiv anschlug. Wie die Polizei Landshut mitteilt, war es die erste Fahrt mit seinem eigenen Auto.

19-Jähriger unterzieht sich freiwilligem Drogentest

Gegen 20.15 Uhr war der junge Mann in Altdorf (Lkr. Landshut) von Beamten im Zuge einer allgemeinen Polizeikontrolle angehalten worden. Bei einem freiwilligen Drogentest stellten die Polizisten fest, dass der Führerscheinneuling nicht nüchtern war. Der 19-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Er wurde angezeigt.

Probezeit wird auf vier Jahre verlängert

Fahren unter Drogen in der Probezeit wird mit empfindlichen Strafen geahndet: Neben Bußgeld, Punkten in Flensburg und Fahrverbot, wird laut Bußgeldkatalog die Probezeit auf vier Jahre verlängert. Außerdem muss der Fahrer/die Fahrerin an einem kostenpflichtigen Aufbauseminar teilnehmen.

Beim zweiten Vergehen folgt eine verkehrspsychologische Beratung und beim dritten Mal wird der Führerschein ganz entzogen.