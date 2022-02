19-Jähriger bei Nachbarschaftsstreit lebensbedrohlich verletzt

Gewaltsamer Streit unter Nachbarn in München-Untersendling: In einem Mehrfamilienhaus soll es zwischen zwei Männern schon länger Streit gegeben haben. Laut Polizei waren die beiden 44 und 19 Jahre alten Männer am Freitagabend im Treppenhaus erneut in Streit geraten. Dabei soll es eine Meinungsverschiedenheit bei der Abfallentsorgung gegeben haben.

19-Jähriger erleidet lebensbedrohliche Schnittverletzungen

Irgendwann eskalierte die Auseinandersetzung, sodass beide Männer Schnittverletzungen erlitten, bei dem 19-Jährigen waren diese lebensbedrohlich. Er befindet sich aktuell noch in intensivmedizinischer Behandlung, Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht mehr.

Mordkommission ermittelt

Nachdem die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt ausgeht, ermittelt zu den Hintergründen und dem Tatablauf die Münchner Mordkommission. Aktuell habe man die Tatwaffe noch nicht sicherstellen können, so ein Polizeisprecher heute. Auch ob nur der 44-Jährige bewaffnet gewesen war, sei noch unklar.

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Gegen den 44-jährigen mutmaßlichen Täter hat ein Ermittlungsrichter mittlerweile einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Aktuell befindet er sich in Untersuchungshaft.