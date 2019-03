19.03.2019, 12:32 Uhr

19-Jähriger bedroht Passanten in Aschaffenburg mit Schusswaffe

Im Rahmen eines großangelegten Einsatzes hat die Polizei in Aschaffenburg am Sonntag einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll mehrere Passanten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Mittlerweile sitzt der junge Mann in Untersuchungshaft.