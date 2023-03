19-Jährige in Nürnberg getötet - Verdächtiger in U-Haft

Eine Angehörige des Tatverdächtigen hatte die Polizei den Angaben zufolge gegen 2.00 Uhr am Samstag alarmiert. Sie meldete eine leblose Frau in einer Wohnung in der Gaußstraße. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Leiche wies Verletzungen im Bereich des Oberkörpers auf.

Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass es zwischen der 19-Jährigen und ihrem Lebensgefährten zu einem handfesten Streit gekommen war, so die Polizei. Daraufhin nahmen die Beamten den 27-Jährigen fest. Am Sonntagmittag erließ der zuständige Richter einen Haftbefehl gegen den Mann und schickte ihn in Untersuchungshaft. Nun ermittelt die Mordkommission die Hintergründe der Tat.