1860-Ultras verwüsten Regionalzug: Kritik an Bundespolizei

"Einige haben versucht, die Verkleidung abzureißen, es wurden Zigaretten angezündet, Graffiti gesprüht, Aufkleber in riesigen Mengen im Zug verklebt", berichtet ein Zeuge dem BR. Der 76-jährige Mann war eigenen Angaben zufolge am vergangenen Samstag mit seiner Lebensgefährtin im Regionalzug von Lindau nach München unterwegs. In Memmingen stiegen Ultras des TSV 1860 München zu und begannen zu randalieren. Die zweite Mannschaft des Vereins hatte zuvor 0:0 gegen den FC Memmingen in der Bayernliga gespielt.

Bundespolizei fährt nicht im Regionalzug mit

In der massiv aufgeheizten und beklemmenden Stimmung im Zug habe er befürchtet, dass sich die Aggression auch gegen Fahrgäste richten könnte, sagt der Augenzeuge. Er und weitere Fahrgäste hätten bei der Polizei angerufen. Er hätte sich gewünscht, dass Polizisten mit im Zug sind und für Ordnung sorgen.

Doch Polizeibeamte sind nicht mitgefahren, bestätigt die Bundespolizei. Stattdessen habe eine Streife der Bundespolizei auf der Straße den Zug begleitet und Präsenz an den Zwischenhalten gezeigt. "Die Reisenden hatten die Möglichkeit, den Zug zu verlassen. Da dies nicht erfolgte, muss davon ausgegangen werden, dass keine akute Gefahr für Reisende vorlag. Auch Bedrohungsszenarien wurden weder aus dem Zug noch bei der Ankunft in München gemeldet", erklärt der Pressesprecher der Bundespolizei, Wolfgang Hauner. Außerdem sei eine Trennung von Fans und unbeteiligten Reisenden in unterschiedliche Zugteile erfolgt. Fußballfans seien Reisende, die einen Zug nützen dürften.

Kritik am Vorgehen der Bundespolizei

Dirk Kipper-Gobain, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn in Schwaben, kritisiert den Hinweis der Bundespolizei, unbeteiligte Reisende hätten die Möglichkeit gehabt, auszusteigen. So würden normale Reisende mit mindestens einer Stunde Verspätung gestraft. "Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Randalierende Fußballfans raus", sagt Kipper-Gobain. Die Beliebtheit der Bahn leide unter solchen Vorfällen, die Eskalation nehme zu.

Ein vorzeitiges Einschreiten war aus Sicht der Bundespolizei aufgrund der räumlichen Möglichkeiten erst am Hauptbahnhof in München möglich. Dort konnten laut Bundespolizei die Kräfte gebündelt und die Personalien von rund 70 Ultras aufgenommen werden.

Arverio erwägt Beförderungsverbot für Randalierer

Das Eisenbahnunternehmen Arverio erlebt solche Randale in seinen Zügen nicht zum ersten Mal. Bereits im vergangenen Jahr haben unter anderem Anhänger der FC Augsburg Ultras einen Zug verwüstet. Pressesprecher Winfried Karg teilte dem BR mit: "Wir erwägen, ein Beförderungsverbot für alle Arverio-Züge für diese Randalierer auszusprechen – deren Personendaten hat die Polizei ja aufgenommen. Es wäre auch in unserem Sinne, wenn alle Fahrgäste, die sich bedroht gefühlt haben, Strafanzeige erstatten."