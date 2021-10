"1806: Die Nürnberg-Saga": Ein Hauch von Hollywood

Die Nürnberger Symphoniker sitzen in ihrem Musiksaal vor druckfrischen Noten. Noch bis Mitternacht hatte der Komponist an den Partituren gearbeitet. Die Musiker sind konzentriert. Dirigent Ingo Stefans zählt vor: "Eins, zwei, drei, vier…". Mit ganzem Volumen nimmt die Orchestermusik den Zuhörer sofort mit auf die Reise. Dieser Soundtrack wurde exklusiv für die BR-Doku "1806: Die Nürnberg Saga" komponiert.

Ein Orchester bei einem Film ist die Ausnahme

Ein ganzes Symphonieorchester mit 60 Profimusikern. So eine Produktion von Filmmusik gibt es kaum noch. Für den Komponisten Markus Lehmann-Horn ist die Arbeit mit Synthesizer und Elektronik Alltag. Jetzt hört er gebannt auf jeden Live-Ton der Symphoniker. "Es läuft gut. Beim zweiten Spielen ist es schon so viel schöner. Das heißt, wir kriegen ein schönes Ergebnis in der Aufnahme." Denn heute war erst die Probe.

Alles durchspielen, ob alle Noten stimmen

Ab morgen wird die Musik aufgenommen. Relativ bunt sei sie geworden, sagt der Komponist, schließlich gehe es mal um Spielsachen und mal um eine Exekution. Die Fernsehdokumentation zeigt die traumatischen Geschehnisse rund um das Jahr 1806. Damals kam die einst freie Reichsstadt zum Königreich Bayern. Wochenlang hat die Filmcrew in Nürnberg und Umgebung gedreht.

Wirklich ein Kindheitstraum

Mit Schauspielern und Komparsen inszenierte Regisseur Oliver Halmburger die Nürnberg-Saga. Auch mit Komponist Lehmann-Horn hat seine Produktionsfirma Loopfilm schon oft zusammengearbeitet. Doch jetzt bei dem Klang des großen Orchesters werden auch dem Regisseur die Knie weich. Oliver Halmburger: "Man schreibt da so einen Film, dann dreht man und dann denkt sich: Ja, die Musik könnte schön werden. Aber jetzt hier zu sein bei den Nürnberger Symphonikern, das ist wirklich ein Kindheitstraum."

Grammy für Filmmusik

Die Nürnberger Symphoniker sind Profis im Bereich Filmmusik. Für die Titelmelodie des Hollywoodstreifens "Die Schöne und das Biest" bekamen sie sogar den höchsten Musikpreis in den USA, den Grammy Award. Auch Ben Hur und das Dschungelbuch stehen auf ihrer Erfolgsliste.

Zusammenarbeit mit dem BR Franken

Bereits in den Nachkriegsjahren begann die enge Zusammenarbeit der Nürnberger Symphoniker mit dem Bayerischen Rundfunk. Jetzt hat der BR Franken die dreiteilige Doku wieder in die bewährten Hände der renommierten Filmmusiker gelegt. All das zusammen macht das Projekt besonders exklusiv. "So eine Produktion hat es beim BR Franken noch nicht gegeben", sagte der Leiter des BR Franken, Tassilo Forchheimer vor Beginn der Probe.

Infos und Sendetermin

In drei Folgen à 45 Minuten erzählt "1806: Die Nürnberg-Saga" aus fränkischer Perspektive, wie es dazu kam, dass Nürnberg bayerisch wurde – vom Niedergang und Ende der Freien Reichsstadt, über die harten Jahre des politischen Umbruchs bis hin zum atemberaubenden Wiederaufstieg Nürnbergs zum industriellen Zentrum Bayerns. Sendetermin ist der 29. Dezember.