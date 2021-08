"1806 – Die Nürnberg-Saga" beleuchtet Nürnbergs Geschichte

Ende des 18. Jahrhunderts gehört die freie Reichsstadt Nürnberg zu den bedeutendsten Städten Europas. Doch auch wegen der Folgen der französischen Revolution vergeht der Glanz und die Stadt taumelt dem Bankrott entgegen. Unverschuldet gerät Nürnberg bei den Kriegen Napoleons zwischen die Fronten und wird zum Spielball der Geschichte.

Napoleon macht seinen Verbündeten Bayern 1806 zum Königreich und Nürnberg wird von Bayern annektiert. Die Besitzergreifung wird für Nürnberg zum Trauma, das sich tief in das kollektive Gedächtnis der Nürnberger einprägt. Die Auswirkungen sind bis heute zu spüren und der Grund dafür, dass viele Nürnberger lieber den Frankenrechen auf der Kaiserburg wehen sehen als die weiß-blauen bayerischen Rauten.

Der Abstieg der stolzen Reichsstadt

Wenige Jahre vor dem Ende des 18. Jahrhunderts ist die freie Reichsstadt Nürnberg eines der wichtigsten Handelszentren des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Doch die Französische Revolution wirkt bis nach Nürnberg. Soziale Ungleichheiten werden immer offensichtlicher. Die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander. Die Unzufriedenheit wächst. Doch Nürnberg hält an Altbewährtem fest. Als in Folge schlechter Ernten auch noch die Lebensmittelpreise steigen und viele Handwerker nicht mehr von ihrer Arbeit leben können, wachsen die sozialen Unruhen. Die Patrizier-Familien, die über Jahrhunderte die Geschicke Nürnbergs gelenkt haben, haben ihre Stadt nicht mehr unter Kontrolle.

Nürnberg gerät zwischen die Fronten

1796 kommt außerdem der Krieg nach Franken. Nürnberg liegt in der Aufmarschzone der Französischen Armee auf ihrem Weg nach Böhmen. Um nicht zerstört zu werden, zahlt Nürnberg unter anderem 1,5 Millionen Gulden an die Franzosen. Die Stadt ist bankrott. Nur wenige Jahre später wird Deutschland zum Schlachtfeld. Napoleon vernichtet das Römische Reich und damit letzten Endes auch die politische Existenz Nürnbergs.

Nürnberg wird bayerisch und erlebt ein Trauma

Als Dank für seine Unterstützung macht Napoleon Bayern 1806 zum Königreich. Am 15. September 1806 wird die einst so stolze Reichsstadt Nürnberg von Bayern annektiert. Die Besitzergreifung prägt sich tief in das kollektive Gedächtnis der Nürnberger ein. Denn die Bayern ändern alles – und das gleichzeitig. Sie nehmen die zahlreichen Schätze und Kunstgegenstände der Nürnberger Patrizierfamilien in ihren Besitz. Um die leeren Kassen zu füllen werden die Sachen verramscht. Für Nürnberg ist das ein Trauma.

Doch auch die folgenden Jahre entspannen die Lage nicht: Weil Nürnberg die ehemals verbündeten Truppen aus Österreich mit offenen Armen empfängt und sich gegen die mit Bayern verbündeten Franzosen stellt, degradiert Bayerns König Maximilian I. Joseph Nürnberg zur Provinzstadt.

Nürnbergs Wiederaufstieg

Jahrelang sucht das ehemals so stolze Nürnberg nach seiner Identität. Um 1830 ist die Stadt in die Bedeutungslosigkeit abgedriftet. Handel und Handwerk sind am Tiefpunkt. Doch dann springt Nürnberg auf den fahrenden Zug der Industrialisierung auf. Johann Friedrich Klett legt den Grundstein für die Erfolgsgeschichte der MAN, der Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg. Nürnberger Kaufleute lassen sich vom Industrialisierungs-Vorreiter Großbritannien inspirieren. Obwohl Bayerns König Maximilian I. Joseph der Eisenbahn-Technik misstraut, realisieren die umtriebigen Nürnberger im Dezember 1835 die erste Eisenbahn-Strecke Deutschlands: von Nürnberg nach Fürth. Das Unterfangen wird zum Symbol des Wiederaufstiegs. Später entwickelt sich Nürnberg zum industriellen Herz Bayerns.