180 tote Schafe im Karwendel - Zweifel an Erdbeben-Theorie

Es war ein Erdbeben der Stärke 3, das am Freitag rund um Garmisch-Partenkirchen zu spüren war. Könnten dadurch Schäden im Gelände entstanden sein, die zum Geröllrutsch beim Predigtstuhl im Karwendelgebirge geführt haben?

Aus Sicht des Geologen Michael Krautblatter von der Technischen Universität München ist das fraglich. Zum einen sei das Erbeben relativ gering gewesen, zum anderen habe auch der vergangene Winter an vielen Stellen in den Alpen zu Schäden geführt - nämlich zu sogenannten Auflockerungserscheinungen, so der Geologe. Deshalb ist es seiner Ansicht nach gut möglich, dass sich der Hangrutsch auch ohne Erdbeben ereignet hätte.

Starkregen und Gewitter fördern Hangrutsche

Laut Michael Krautblatter besteht bei sämtlichen Hangrutschen und Felsstürzen ein Zusammenhang mit Niederschlägen und Gewittern. Im Wettersteingebirge zum Beispiel haben Forscher bei der Zugspitze Steinschläge gemessen und dabei beobachtet, dass 90 Prozent der Steinschläge zeitgleich mit Starkniederschlägen und Gewitterregen auftreten.

Vorhersagbarkeit von Bergstürzen verbessern

Sehr viele Felsstürze passieren im Wettersteingebirge zwischen Garmisch-Partenkirchen und der Zugspitze. Dort läuft derzeit das Projekt "AlpSense", mit welchem die Vorhersagbarkeit von Felsstürzen und Murenabgängen verbessert werden soll. Dabei werden in diesem Gebiet verschiedene Sensoren aufgebaut, die messen, wie sich der Fels bewegt.

"Wir haben auch Verfahren, wo wir drüber fliegen und schauen, welche Felsen zeigen überhaupt Bewegungen. Damit versuchen wir, eine erheblich bessere Vorhersage zu machen. Ich glaube, das ist der Weg, wenn man die Alpen offen lassen will für alle und zugleich dem Sicherheitsanspruch nachkommen will - dann muss man mehr Frühwarnung machen." Michael Krautblatter, Geologe TU München

In den Bayerischen Alpen beobachtet man laut dem Geologen immer mehr Starkniederschläge und folglich auch eine Häufung von Ereignissen wie Steinschlägen oder Murenabgängen, die empfindlich reagieren auf solche Starkniederschläge.

Fast doppelt so viele tote Schafe wie zunächst angenommen

Deutlich mehr Schafe, als ursprünglich angenommen, sollen bei dem Unglück in die Tiefe gestürzt sein. Peter Reindl, Chef der Mittenwalder Weidegenossenschaft, spricht von 170 bis 180 Tieren. Bei dem Unglück handelte es sich laut Experten nicht um einen Felssturz, sondern um eine Rutschung oberflächlicher Schuttmassen, so Michael Krautblatter. Dass sich die Gesteinsmassen so schnell losgelöst haben, sei ungewöhnlich.

Suche nach überlebenden Schafen im Gelände läuft weiter

Etwa 30-50 überlebende Schafe halten sich laut einer Mitteilung des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen noch immer in dem Gebiet auf. Sie seien dem Hangrutsch entkommen und liefen jetzt schwer verstört umher, heißt es. Die Tiere anzulocken, sei schwierig. Die Suche läuft weiter.

Am Montag war die Suchaktion nach überlebenden und toten Schafen aufgrund der Unwetterprognosen abgebrochen worden. Die toten Tiere werden jetzt mit Hubschraubern ins Tal und anschließend in die Tierkörperbeseitigungsanstalt transportiert.