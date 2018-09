18 Millionen Euro für die Sanierung des Nürnberger Volksbads

Die Gelder fließen aus unterschiedlichen Töpfen, so Söder: Zuschüsse gibt es für das geplante Schulschwimmen im Volksbad und für den Denkmalschutz. Die Kosten für die Sanierung liegen weitaus höher. Nach ersten Annahmen könnte die Sanierung rund 55 Millionen Euro kosten, so Maly. Die Summe vom Freistaat würde dabei eine Sanierungslücke schließen, rechnet Oberbürgermeister Ulrich Maly vor.

Jugendstilperle soll erhalten werden

Ein Neubau auf der grünen Wiese würde die Stadt rund 35 Millionen Euro kosten. Das wäre billiger, gibt Maly zu, doch es gehe vor allem darum den Westen Nürnbergs durch ein Schwimmbad aufzuwerten und eine Jugendstilperle zu erhalten. Mit dem Geld vom Freistaat könnten die Kosten von geschätzt 55 Millionen Euro gestemmt werden. Ab wann die ersten Besucher wieder im Volksbad schwimmen können, ist noch unklar. Auf einen Zeitplan wollte sich Maly nicht festlegen. Auch muss der Stadtrat noch über das Vorhaben abstimmen. Maly ist jedoch optimistisch, dass es eine Mehrheit für das Projekt Volksbad geben wird, da in Nürnberg dringend Bäder für den Schwimmunterricht der Schüler gebraucht werden.

Neue Heizung und Lüftung

Der Sanierungsbedarf im Volksbad ist enorm: Badetechnik, Sanitäranlagen, Heizung und Lüftung müssen komplett erneuert werden. Auch an der Fassade und am Dach stehen Arbeiten an. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2016 zeigt, dass die Substanz des mehr als 100 Jahre alten Bauwerks aber noch gut ist. Geplant sind zwei Schwimmbecken für Schulschwimmer und Badegäste und eine großzügige Saunalandschaft. Der Eintrittspreis soll nicht höher als bei anderen Bädern liegen.

Seit 1994 für Badegäste geschlossen

Das Volksbad wurde 1914 am Nürnberger Plärrer eröffnet – mit drei Schwimmhallen, 66 Wannenbädern, einem Dampfbad und sogar einem Hundebad. Das Jugendstilbad zählte damals zu einem der schönsten und modernsten Schwimmbäder in Deutschland. Rund 600.000 Gäste kamen pro Jahr. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Volksbad schwer beschädigt. Nach dem Wiederaufbau erstrahlte es nicht mehr ganz im alten Glanz, die Gewölbedecken wurden zum Beispiel durch flache Decken ersetzt. Als in den 1970-er Jahren weitere moderne Hallenbäder in Nürnberg eröffneten, kamen immer weniger Besucher in das sanierungsbedürftige Volksbad. 1994 wurde das Jugendstilbad für die Badegäste geschlossen. Die Stadt Nürnberg konnte sich den Betrieb nicht mehr leisten.

Führung durch das Volksbad

Anschließend wurde es für Partys sowie kulturelle Veranstaltungen genutzt und diente als Filmkulisse. Auch finden immer wieder Fotoshootings in den Schwimmhallen statt. Wer einen Blick in das Jugendstilbad werfen möchte, hat am Freitag (21.09.2018) dazu Gelegenheit. Bei den Nürnberger Stadtverführungen bietet der Förderverein Volksbad eine Führung an. Eine Anmeldung ist erforderlich.