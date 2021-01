26.01.2021, 07:00 Uhr

18 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Frontalkollision

Auf der B22 bei Weiden sind am Montagabend zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein Fahrer starb noch an der Unfallstelle, die Fahrerin des zweiten Wagens kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.