18-Jähriger stellt sich nach Messerangriff der Polizei

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern hat sich am Freitagnachmittag in Landsberg am Lech ereignet. Dabei griff ein 18-Jähriger seinen 22-jährigen Widersacher mit einem Messer an und verletzte ihn am Arm.

Täter konnte zunächst fliehen

Laut Polizei waren die beiden Männer an der Ecke Altöttinger Straße/Schwaighofstraße in Streit geraten. Nach der Messerattacke flüchtete der mutmaßliche Täter. Das Opfer konnte noch selbst den Rettungsdienst verständigen, der den 22-Jährigen dann in eine Klinik brachte.

18-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Kurz darauf stellte sich der Angreifer bei der Polizeiinspektion Landsberg/Lech, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Inzwischen ist der Mann in Untersuchungshaft.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei der Kripo melden (08141/612-0).