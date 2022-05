18-Jähriger nach Fete gestorben: Polizei geht von Vergiftung aus

Nach einer privaten Feier am Ostermontag in Gemünden im Landkreis Main-Spessart ist ein 18-Jähriger in einer Klinik gestorben. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage von BR24 bestätigt, gehen die Ermittler bei der Todesursache von einer Vergiftung aus. Der Leichnam des 18-Jährigen wurde mittlerweile obduziert.

Toxikologisches Gutachten steht noch aus

Ob es sich um eine Alkoholvergiftung gehandelt hat, ist unklar. Das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens steht noch aus. Möglicherweise könne es noch bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen, so der Polizeisprecher.

Junger Mann auf Party zusammengebrochen

Der 18-Jährige hatte am Ostermontag gemeinsam mit acht weiteren Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren gefeiert. Dabei hatte er auch Alkohol zu sich genommen. Als der 18-Jährige nicht mehr ansprechbar war, verständigte ein Partygast den Rettungsdienst. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Ein Wett- beziehungsweise Kampftrinken hatte es laut aktuellem Ermittlungsstand nicht gegeben. Ob auch Drogen konsumiert wurden, ist laut Polizei noch unklar.