18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd durch Passau

Ein 18-Jähriger ohne Führerschein hat sich in einem nicht zugelassenen Auto eine Verfolgungsjagd durch Passau geliefert. Er gab am Freitagabend Gas, als eine Streife ihn kontrollieren wollte. Der junge Fahrer missachtete laut Polizei mehrere rote Ampeln und gefährdete bei seiner waghalsigen Flucht mehrmals den Gegenverkehr, bis er schließlich in der Nähe von Fürstenzell von zwei Polizeistreifen gestoppt werden konnte.

Zwei Streifenwagen gerammt

Der 18-Jährige rammte beide Streifenwagen und konnte schließlich nicht mehr weiterfahren. Anschließend offenbarte sich der Grund der Flucht: Der junge Mann aus dem Kreis Rottal-Inn hatte weder einen Führerschein noch war sein Auto zugelassen. Zudem stand er laut Angaben der Polizei deutlich unter Drogeneinfluss. Bei seinen drei 17, 15 und 14 Jahre alten Mitfahrern bestand ebenfalls der Verdacht auf Drogenkonsum.

Marihuana im Auto

Bei einer Durchsuchung des Autos wurde auch noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Vielzahl anderer Delikte eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die am Freitagabend zwischen 21.45 Uhr und 22.15 Uhr auf der Strecke Passau-Pfennigbach-Fürstenzell gefahren sind und von dem Flüchtenden gefährdet wurden, sich zu melden.