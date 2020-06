18-Jähriger landet mit Auto in der Donau

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist mit seinem Auto in Winzer (Lkr. Deggendorf) in die Donau gestürzt. Wie die Polizei in Deggendorf auf BR-Anfrage mitteilt, war der Mann aus dem Landkreis Passau auf einer Kiesstraße bei starkem Regen wohl zu schnell unterwegs. In einer Kurve schleuderte der Wagen in ein Altwasser der Donau.

Feuerwehr zieht Auto aus dem Wasser

Der Fahrer konnte sich über ein geöffnetes Fenster selbst befreien und an das Ufer schwimmen. Er blieb unverletzt. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr geborgen werden, auch mehrere Wasserwachten waren im Einsatz.