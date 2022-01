18-Jähriger gesteht Tötungsdelikt - Bestürzung in Mistelbach

Kerzen, Blumen und handgeschriebene Zettel zeugen von der Bestürzung, die die Gewalttat an einem Ehepaar aus Mistelbach im Landkreis Bayreuth ausgelöst hat. Bei den Getöteten handelt es sich um einen 51-Jährigen Kinderarzt und seine Frau. Viele Menschen haben Zeichen der Anteilnahme vor seiner Praxis abgelegt. Diese blieb heute geschlossen. Auf der Facebook-Seite der Gemeinschaftspraxis wurde ein Nachruf veröffentlicht, in dem es heißt: "Wir sind fassungslos. Wir haben einen großartigen Chef und Kinderarzt verloren, und einen wunderbaren Menschen."

18-Jähriger gesteht die Gewalttat

Unterdessen hat der dringend tatverdächtige 18-Jährige, der sich am Sonntagmorgen selbst der Polizei gestellt hatte, die Tat gestanden. Der Freund der ältesten Tochter befindet sich wegen des Verdachts des Mordes in zwei Fällen in Untersuchungshaft. Er habe Angaben zum Geschehen gemacht, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Bayreuth, Oberstaatsanwalt Martin Dippold. Zum Tathergang und den Motiven könne er aber derzeit keine Angaben machen, da die polizeilichen Ermittlungen noch ganz am Anfang stünden, so Dippold weiter.

Ehepaar offenbar im Schlaf überrascht

Der junge Mann soll die Nacht zum Sonntag im Einfamilienhaus der Familie verbracht haben. In der Nacht zum Sonntag habe er das Ehepaar im Schlaf überrascht, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa: "Wir gehen davon aus, dass die beiden im Schlaf angegriffen wurden." Beide Opfer hatten Stichverletzungen, deshalb gehen die Ermittler von einem "Stichwerkzeug" als Tatwaffe aus. Im Haus seien verschiedene Messer sichergestellt worden, Spuren würden noch ausgewertet. Die vier minderjährigen Kinder des Ehepaares waren zur Tatzeit im Haus. Sie werden jetzt vom Jugendamt betreut.

Große Anteilnahme in sozialen Medien

Auf der Facebook-Seite des Kinderarztes nahmen zahlreiche Menschen Anteil und posteten Herzen, Kerzen oder Engel. Eine Frau schreibt: "Mein aufrichtiges Beileid den Kindern und dem Team, er war ein so toller Arzt und vor allem Mensch." Eine andere Mutter schreibt: "Wir alle sind unglaublich betroffen und fassungslos. (...) Er war der beste Kinderarzt der Welt." und eine weitere "Uns macht diese Nachricht zutiefst traurig. Er hat so vielen Eltern und Kindern beim großwerden beigestanden und war ein außergewöhnlicher Arzt. Unsere Kinder werden ihn schmerzlich vermissen."