18-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

In der Nähe von Petershausen ist in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der junge Mann wohl in einer leichten Linkskurve geradeaus und kam so von der Fahrbahn ab. Sein Auto prallte frontal gegen einen Baum.

Unfall ohne Zeugen

Der 18-Jähriger, der alleine unterwegs war, starb noch an der Unfallstelle. Die Straße zwischen Jetzendorf und Petershausen musste für fünf Stunden komplett gesperrt werden. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt. Da es für den Unfall keinerlei Zeugen gibt, soll nun ein Gutachter den Hergang rekonstruieren.