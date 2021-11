18-Jähriger attackiert Vater und verletzt ihn schwer

In der 2.000-Einwohner-Gemeinde Hettenshausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm soll ein 18-Jähriger in der Nacht auf Dienstag versucht haben, seinen Vater zu erschlagen. Dieser wurde dabei schwer verletzt, der Sohn festgenommen.

Vater rettete sich zu einem Nachbarn

Wie die Polizei berichtet, soll sich der Angriff auf den 60-Jährigen kurz nach Mitternacht im gemeinsam bewohnten Haus zugetragen haben. Der am Kopf lebensgefährlich verletzte Mann rettete sich zu einem Nachbarn. Die alarmierte Polizei nahm den Sohn fest, dieser leistete keinen Widerstand. Der Vater kam ins Krankenhaus und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Laut Polizei soll der Sohn den Vater überraschend angegriffen und mit einem nicht näher bezeichneten Gegenstand zugeschlagen haben. Gegen den 18-Jährigen wird wegen versuchten Mordes ermittelt, zu einem Tatmotiv ist bis jetzt nichts bekannt.