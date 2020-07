18-jährige Motorradfahrerin stirbt auf der B22

Bei einem Verkehrsunfall in Schönthal im Landkreis Cham ist eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin gestorben. Fünf weitere Personen wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Die junge Frau war am Samstag auf der Bundesstraße 22 unterwegs. Dort kam es laut Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall mit drei weiteren beteiligten Fahrzeugen.

Ersthelfer und Notarzt konnten 18-Jährige nicht retten

Ein Ehepaar geriet demnach mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen zuerst mit einem Auto inklusive Anhänger zusammen und erfasste dann die Motorradfahrerin. Ein weiteres Fahrzeug wurde touchiert, bevor das Auto zum Stehen kam.

Zufällig an der Unfallstelle vorbeikommende Ersthelfer vom BRK und Bergwacht sowie der alarmierte Notarzt konnten der 18-Jährigen nicht mehr helfen. Die junge Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro. Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Kriseninterventionsteams aus Cham und Schwandorf betreuten die Angehörigen und Verletzten.