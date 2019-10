18-Jährige in Münchner Park vergewaltigt

Eine 18-Jährige ist im Herzog-Wilhelm-Park in der Innenstadt Münchens vergewaltigt worden. Mehr als 20 Streifen suchten unmittelbar nach der Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach dem Täter - am Montag konnte ein Verdächtiger festgenommen werden, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Vergewaltiger sprach junge Frau im Park an

Den Angaben zufolge war die 18-Jährige nach einer Veranstaltung in den Park gegangen. Dort kam sie mit einem ihr unbekannten Mann ins Gespräch. Er versuchte sie zu küssen und unter dem T-Shirt anzufassen, was die Frau abwehrte. Daraufhin schlug der Täter ihr ins Gesicht, riss ihr die Hose herunter und vergewaltigte sie.

Tatverdächtiger ist vorbestraft

Passanten wurden durch das Schreien der Frau aufmerksam, worauf der Täter flüchtete. Die 18-Jährige kam in eine Klinik, die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst ohne Erfolg. Bei Personenkontrollen fiel der Polizei ein 29-jähriger Mann auf, den sie später auf Bildern von Überwachungskameras als den mutmaßlichen Täter identifizierten.

Als der vorbestrafte Afghane wegen einer auferlegten Meldepflicht am Montag bei der Polizeiinspektion 11 in der Altstadt erschien, wurde er festgenommen. Gegen ihn erging Haftbefehl.