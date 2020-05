18-Jährige beim "Fensterln" abgestürzt

Eigentlich geht der Brauch des "Fensterlns" so, dass ein junger Mann seine Angebetete über das Fenster besucht. In Abensberg im Kreis Kelheim war es andersherum: Eine 18-Jährige wollte zu ihrem Freund ins Fenster einsteigen. Das missglückte: Sie rutschte ab und stürzte in die Tiefe.

Über die Feuerwehrleiter hoch geklettert

Wie die Polizei Kelheim mitteilt, hatte die junge Frau ihren 19-jährigen Freund in der Nacht in einem Wohnheim besuchen wollen. Dazu legte sie eine Feuerwehrleiter an und stieg in den ersten Stock hinauf. Auf dem Fensterbrett rutschte sie ab und fiel aus vier Metern auf den Boden. Ihr Freund rief daraufhin einen Krankenwagen.

"Fensterln" ist keine Straftat

Glück im Unglück: Die 18-Jährige zog sich lediglich Prellungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine Straftat bestehe dabei nicht, so die Polizei, der nächtliche Besuch sei einfach schief gelaufen. Die junge Frau wohnt in demselben Wohnheim wie ihr Angebeteter.