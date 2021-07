18.000 Tonnen mehr Haus- und Sperrmüll wegen Corona

Der Zweckverband Müllverwertung in Schwandorf hat 2020 während der Corona-Pandemie deutlich mehr privaten Haus- und Sperrmüll verarbeitet. Zwar sei die Müllmenge aus dem Gewerbe deutlich gesunken, die Mitgliedergemeinden hätten jedoch 18.000 Tonnen mehr privaten Müll angeliefert als noch im Jahr 2019.

Im Lockdown Keller und Dachböden entrümpelt

Der Grund ist laut Verbandsdirektor Thomas Knoll einerseits, dass die Menschen die Zeit genutzt hätten, um ihre Keller und Speicher zu entrümpeln. Außerdem seien sie wegen des Lockdowns weniger in Restaurants gegangen und hätten so mehr Hausmüll produziert. Insgesamt hätten die Mitgliedergemeinden so im vergangenen Jahr fast 460.000 Tonnen Müll angeliefert.

Keine Abfälle mehr aus dem AKW Grafenrheinfeld

Auf die Frage, ob der Zweckverband in Schwandorf weiterhin freigemessenen Müll aus Atomkraftwerken annehme, antwortete Knoll, dass man aus Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt keine Abfälle mehr erhalte. Allerdings würde weiterhin freigemessener Müll aus den Atomkraftwerken Isar1 und Isar2 in Landshut verbrannt. Dabei handele es sich vor allem um Kunststoffabfälle, Reinigungsmittel sowie Arbeitsbekleidung. Die Gegenstände würden bei einer Eingangskontrolle auf radioaktive Strahlung gemessen. Für den Fall, dass eine Messung von Abfällen aus den AKW einmal positiv ausfallen sollte, würde man diese Information veröffentlichen, so Knoll. Bislang sei dies nicht der Fall gewesen.

Müll von 1,9 Millionen Menschen wird in Schwandorf verbrannt

17 Gemeinden sind Mitglieder im Zweckverband Müllverwertung Schwandorf. Dazu gehören die kreisfreien Städte Amberg, Landshut, Regensburg und Weiden in der Oberpfalz. Außerdem die Landkreise Amberg-Sulzbach, Cham, Landshut, Neumarkt in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab, Regensburg, Schwandorf und Tirschenreuth. Hinzu kommen die Abfallzweckverbände der Stadt Straubing sowie von Stadt und Landkreis Hof sowie die Landkreise Bayreuth und Kulmbach.

Der Haus-, Sperr- und Gewerbemüll von insgesamt knapp 1,9 Millionen Einwohnern auf einer Fläche, die einem Fünftel Bayerns entspricht wird über das Müllkraftwerk Schwandorf entsorgt. Bezogen auf seine Fläche ist der Schwandorfer Zweckverband damit nach eigenen Angaben einer der größten Abfallwirtschaftlichen Verbände in Deutschland.