vor 40 Minuten

175 statt 80 km/h: Polizei stoppt Raser in Donauwörth

Ein 23-jähriger Autofahrer war im Donau-Ries zum Teil mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Die Polizei hat den Raser am Montagabend von Genderkingen bis in den Donauwörther Stadtteil Nordheim verfolgt und konnte ihn erst dort stoppen.