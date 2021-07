175 Jahre Ludwigskanal: Schlagrahmdampfer und Wassertaxis

Überreste des Nürnberger Kanalhafens

Zehn Kilometer weiter im Süden stauen sich die Autos an den Ampeln am Ende des Frankenschnellwegs in Nürnberg. Zwischen den Fahrbahnen, die hier rund 50 Meter weit auseinanderliegen, sind die Reste des Kanalhafens zu erahnen. In den ehemaligen Becken wuchert dichtes Gestrüpp. Theobald Fuchs ist der Vorsitzende des Vereins Nürnberg-Fürther-Stadtkanal. Der hat sich zum Ziel gesetzt, den Kanal wiederzubeleben.

Alle sollen beim Kanalbau mithelfen

Fuchs stellt sich entlang des neuen Alten Kanals einen grünen Stadtteil vor. Dafür soll der Frankenschnellweg dem Wasser weichen. Das Kanalstadtviertel soll autofrei sein, für den Nahverkehr sind Wasssertaxis zuständig - natürlich mit Elektroantrieb. "Es wird Schwimmbäder geben, Biergärten und vielleicht eine Brauerei", erklärt Fuchs. Beim Bau der Trasse sollen die künftigen Pächter der 1.000 Kleingärten übrigens mitmachen, die entlang des Kanals geplant sind. "Die Leute, die später die Gärten für günstiges Geld auf Lebenszeit pachten, sollen während der Bauphase einen kleinen Teil des Kanals vor ihrem Gartengrundstück selbst graben", sagt Fuchs.

Baden in der Schleuse

Von solchen Utopien zurück zur Gegenwart. Auch am Rand der Nürnberger Gartenstadt ist die ehemalige Kanaltrasse zugeschüttet. Wer das nicht weiß, könnte die Anlage für einen langestrecken Park mit Spielgeräten und Bolzplätzen halten. Die Bewohner der dicht bebauten Nürnberger Südstadt flüchten sich gerne hierher ins Grüne. Unweit des Spielplatzes sind im hohen Gras Steine eines ehemaligen Schleusenbeckens zu sehen. Eine Spaziergängerin, die seit fast 70 Jahren in der Gartenstadt wohnt, erzählt, dass zu ihrer Jugendzeit in den Schleusen gebadet wurde.

Beliebtes Freizeitziel im Großraum

Noch wenige hundert Meter weiter, über die nächste große Straße: Dann ist der Alte Kanal endlich zu sehen, so wie er früher einmal war. Doch es fahren keine Boote mehr. Auf dem Wasser schwimmen Seerosen, am Ufer stehen links und rechts große Bäume. Und auf den Treidelpfaden am Ufer können Radfahrer und Spaziergänger unter großen Bäumen kilometerweit die Idylle genießen. Heute ist der Alte Kanal ein beliebtes Freizeitziel.