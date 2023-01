170 Schachteln Pralinen: Schoko-Dieb hat wieder zugeschlagen

Polizeibeamte haben im Kofferraum eines 39 Jahre alter Mannes am Montag auf der A73 bei Strullendorf 170 gestohlene Pralinenschachteln gefunden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann sein süßes Diebesgut wohl aus verschiedenen Verbrauchermärkten erbeutet. Besonders kurios: Der Mann soll bereits zum wiederholten Male mehrere Hundert Packungen Schokolade gestohlen haben. Er ist also Wiederholungstäter.

Schokolade und Nüsse werden geklaut und ins Ausland gebracht

Vorfälle wie diese gebe es häufiger, bestätigt ein Sprecher der Polizei auf BR24-Anfrage. Neben Schokolade werden auch häufig Nüsse, Mandeln oder Studentenfutter in großem Ausmaß gestohlen. Täter würden diese hier stehlen und dann ins osteuropäische Ausland bringen.

Dort seien qualitative Markenprodukte wie Schokolade oder eben auch Nüsse teuer. Kunden könnten also versucht sein, auf günstigere Angebote von Markenware anzuspringen. Und so sind Diebstähle in großen Stückzahlen mit anschließendem Verkauf für die Täter oft reizvoll.