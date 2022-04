170 Rinder qualvoll verendet: Landwirt vor Gericht

Ein Landwirt steht am Mittwoch wegen der Misshandlung und Tötung von rund 170 Rindern vor dem Ansbacher Amtsgericht. Der Fall schlug vor einem knappen Jahr bundesweit hohe Wellen.

171 Rinder qualvoll verendet

Dem 44-jährigen Mann wird zur Last gelegt, dass er die Tiere in seinem Mastbetrieb in Neusitz im Landkreis Ansbach verenden ließ, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen weder gefüttert noch tiermedizinisch versorgt worden seien. Wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes mussten die überlebenden 50 Tiere notgeschlachtet oder eingeschläfert werden.

Polizei fand Rinder an Pfingsten

Durch einen anonymen Hinweis wurde die Polizei im Mai vergangenes Jahr auf die verendeten Rinder aufmerksam. Auf dem Hof des Landwirtes wurden daraufhin die 171 toten Tiere entdeckt. Wie das Landratsamt Ansbach dem BR damals mitteilte, war der betroffene Hof zuletzt in den Jahren 2017 und 2018 vom Veterinäramt kontrolliert worden. Dabei seien laut Amt keine tierschutzrechtlichen Beanstandungen aufgefallen.

Landwirt vermindert schuldfähig

Die Staatsanwaltschaft ließ ein psychiatrisches Gutachten im Rahmen ihrer Ermittlungen erstellen. Demnach soll der Landwirt im Tatzeitraum vermindert schuldfähig gewesen sein. Neben einigen Zeugen sollen auch Sachverständige vor Gericht aussagen. Das Urteil wird laut Gerichtssprecher noch am gleichen Tag erwartet.

Fall erregte großes Aufsehen

Als der Fall der verendeten Rinder bekannt wurde, wurden bundesweit Stimmen des Entsetzens laut. So zeigte sich unter anderem die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) erschüttert und forderte die umgehende Aufklärung der Tat. Ebenso Bayerns Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Auch die Tierschutzorganisation PETA schaltete sich ein und kritisierte die zu seltenen Kontrollen durch das Veterinäramt. Sie sprach sich für mehr Personal aus. Auch die Bayern SPD forderte mehr Personal in den Kontrollämtern.