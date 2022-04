17 Zentimeter Schnee - Wetterstation in Würzburg meldet Rekord

So viel Schnee hat es in Würzburg lange nicht gegeben. Samstagfrüh gab es einen neuen Rekord in der unterfränkischen Bezirkshauptstadt. 17 Zentimeter Gesamtschneehöhe wurden an der Würzburger Wetterstation am Rande der Gartenstadt Keesburg auf dem Neuberg gemeldet. Das ist für den Monat April der höchste Wert seit 1947. Der bisherige Höchstwert mit 10 Zentimetern wurde am 11. April 1973 gemessen. Die Info kommt von Wettertechniker Udo Feldinger, der für den Deutschen Wetterdienst tätig ist.