17 Todesermittlungen: Tatort Altenpflegeheim

Franz Bartonitz wollte das Beste für seine Mutter: In der Seniorenresidenz Schliersee, idyllisch gelegen mit Berg- und Seeblick, sollte sie ihren Lebensabend verbringen. Doch das, was dort offenbar jahrelang geschehen ist, beschreiben einige ehemalige Bewohner und Ex-Mitarbeiter als "Horror". Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt seit Mai 2020. Franz Bartonitz' Mutter ist eines der Opfer. In ihrer Todesanzeige vom August 2020 steht: "Nach einem tragischen Gewaltakt verstarb meine geliebte Mutter Katharina Bartonitz."

"Sie muss geschrien haben vor Schmerzen"

Dem Sohn fällt es schwer, darüber zu sprechen. Aber er möchte, dass so etwas nie wieder passiert. Er erzählt von einem Anruf des Heims Ende Juli: Seine Mama sei im Krankenhaus, denn sie sei in ein falsches Zimmer gelaufen, der Bewohner habe sie für einen Einbrecher gehalten und daher "auf sie eingedroschen".

Dabei konnte seine Mutter gar nicht mehr laufen, sie saß im Rollstuhl. Im zweiten Telefonat habe das Heim dann zugegeben, dass ein anderer Bewohner in ihr Zimmer gekommen sei. Franz Bartonitz sagt: "Meine Mutter muss geschrien haben vor Schmerzen. Und den Ausdruck im Gesicht hat sie gehabt bis zum Schluss."

Sohn macht sich Vorwürfe

Katharina Bartonitz hatte nach dem Übergriff schwere Verletzungen. Der demente Täter hatte sie vergewaltigt. Ihr Brustbein und mehrere Rippen waren gebrochen, am Hals hatte sie tiefe Kratzer, das Gesicht voller blauer Flecken. Nach zehn Tagen im Krankenhaus ist sie gestorben.

Franz Bartonitz erinnert sich daran, dass sie ihn kurz vor ihrem Tod noch gefragt hat: "Wo bist du gewesen?" Er macht sich Vorwürfe, dass er ihr nicht helfen konnte. Und: Dass er sie in diesem Heim angemeldet hat.