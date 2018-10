17 Jahre nach der Tat: Kripo Schweinfurt ermittelt Bankräuber

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken heute mitteilt, habe der Mann vollständig eingeräumt, in den Jahren 2001 und 2002 in Ober- und Unterfranken insgesamt drei Banküberfälle begangen zu haben. Der Mitte Oktober in Berlin festgenommene Mann sitzt nun wegen des dringenden Verdachts der vollendeten sowie der zweifachen versuchten schweren räuberischen Erpressung in U-Haft.

Drei bewaffnete Banküberfälle, zwei ohne Beute

Der erste Banküberfall ereignete sich am Abend des 28. September 2001 in Oberfranken, in einer Bankfiliale im Raum Bad Staffelstein. Der Täter betrat die Zweigstelle Uetzing gegen 17.30 Uhr, bedrohte die Bankangestellten mit einer Schusswaffe und floh unerkannt mit einer Beute von mehr als 16.000 DM. Am 10. Dezember 2001 schlug vermutlich derselbe Täter in Unterfranken zu, diesmal im Knetzgauer Ortsteil Oberschwappach (Lkr. Haßberge). Auch hier forderte der Bankräuber mit einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Bankangestellte glaubte jedoch an einen Scherz und ging nicht auf die Forderung ein. Der Täter brach sein Vorhaben daraufhin ab und machte sich ohne Beute aus dem Staub.

Überfälle in Uetzing, Oberschwappach und Trunstadt

Der dritte und letzte Banküberfall ereignete sich wieder in Oberfranken. Am Mittag des 7. Januar 2002 wollte eine Angestellte ihre Bankfiliale in Trunstadt öffnen, als sie im Vorraum von einem maskierten Mann überrascht wurde. Der Täter bedrohte die Frau mit einer Pistole. Als die Zeugin die Waffe erkannte, rannte sie sofort auf die Straße. Der Maskierte türmte – wieder ohne Beute – zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Dort verlor sich seine Spur.