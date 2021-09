17 Jahre alter Motorradfahrer auf der A73 von Auto überfahren

Auf der A73 bei Forchheim hat es am Dienstagabend einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Dabei ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer gestorben, berichtet die Polizei.

17-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A73

Der Biker war in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Forchheim Süd und Baiersdorf auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen. Dann touchierte er die Mittelschutzplanke und stürzte, so die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der 17-Jährige nach dem Sturz eigenständig auf und versuchte, die Fahrbahn zu verlassen. Dabei wurde er vom Auto eines 29-Jährigen erfasst. Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Sachverständiger soll Unfallursache klären

Der Autofahrer steht unter Schock. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Unfallursache zu klären. Die Autobahn in Richtung Süden musste nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden.