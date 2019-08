17-Jähriger springt aus brennender Wohnung im zweiten Stock

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es in einer Wohnung in der Brehmstraße in Nürnberg gebrannt. Gegen 1.00 Uhr setzten Anwohner einen Notruf ab. Das Feuer in der Wohnung im zweiten Stock breitete sich so schnell aus, dass sich ein 17-jähriger Bewohner sich nur noch durch einen Sprung retten konnte.

Jugendlicher sprang in Grünstreifen

Der Mieter sprang aus der Wohnung im zweiten Stock auf einen Grünstreifen. Er zog sich laut Angaben der Nürnberger Feuerwehr mittelschwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den jungen Mann vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Andere Bewohner wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Feuer schnell gelöscht

Die Einheiten der Nürnberger Feuerwache 3 und 4 löschte das Feuer. Nach 20 Minuten konnten die Bewohner wieder in ihren Wohnungen zurück. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.