17-Jähriger aus Bayern mit Segelflugzeug tödlich verunglückt

Ein 17-jähriger Deutscher ist in Österreich mit seinem Segelflieger tödlich verunglückt. Der Teenager stammte nach Angaben der Polizei in Tirol aus dem Landkreis Oberallgäu im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Der Unfall ereignete sich bei Elmen, rund zehn Kilometer südöstlich der deutschen Grenze. Der Junge sei laut Polizei allein im Flugzeug gewesen.

Flugzeugwrack per Handyortung gefunden: Leiche geborgen

Die Ermittlungen zum Unfallhergang seien im Gange. Am Donnerstagabend ging bei der österreichischen Flugsicherheit die Meldung ein, dass ein Segelflieger vermisst werde, wie die Polizei berichtete. Durch eine Handyortung konnte ein Polizeihubschrauber das Wrack orten. Die Leiche wurde am Freitag geborgen.

Baden-Württemberg: 48-jähriger Segelflieger stirbt bei Absturz

Einen ähnlichen Fall gab es ebenfalls am Donnerstag in Baden-Württemberg, nahe der bayerischen Grenze zu Schwaben: Ein 48-jähriger Pilot kam beim Absturz eines Segelflugzeugs ums Leben. Wie die Polizei in Aalen mitteilte, gingen am Donnerstagmittag mehrere Notrufe ein. Die Anrufer teilten demnach mit, dass nahe Stimpfach im Landkreis Schwäbisch Hall ein Segelflugzeug in einen Wald gestürzt sei.

Zur Lokalisierung der Unglücksstelle wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Nachdem die Stelle gefunden war, konnte vor Ort nur noch der Tod des Piloten festgestellt werden, der allein im Flugzeug gesessen hatte.

Wohl Schwierigkeiten beim Steigflug: Ermittlungen laufen

Das Segelflugzeug war den Angaben zufolge im Steigflug in Schwierigkeiten geraten und unkontrolliert abgestürzt. Die Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung im niedersächsischen Braunschweig nahmen Ermittlungen auf.

Mit Informationen von dpa und AFP.