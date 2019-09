17-jähriger Landwirt stirbt nach schwerem Traktorunfall

Ein 17 Jahre alter Landwirt aus Aying im Landkreis München ist am Samstag in einem Münchner Krankenhaus an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls gestorben. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann war am vergangenen Dienstag mit seinem Traktor umgestürzt.

Ausweichmanöver mit Traktor und Anhänger endet in Tragödie

Mit seinem Traktorengespann wollte der Ayinger auf einem leicht abschüssigen Wirtschaftsweg einem entgegenkommenden Traktor ausweichen und war dabei umgekippt. Wegen einer blockierten Achse habe sich der Anhänger ungebremst aufgeschoben, wodurch der Traktor seitlich weggekippt sei und sich überschlagen habe. Der junge Landwirt war vom Fahrersitz des Traktors geschleudert worden und unter den mit Kartoffeln beladenen Anhänger geraten. Die Staatsanwaltschaft München I hat ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag gegeben.