17-Jähriger in München erstochen: Tatverdächtiger gefasst

Tagelang war die Münchner Polizei auf der Suche nach dem oder den mutmaßlichen Tätern, die vor knapp einer Woche einen 17-Jährigen in München-Haidhausen erstochen haben sollen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitagvormittag mitteilte.

17-Jähriger in einem Hinterhof niedergestochen

Einzelheiten zu der Festnahme wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz berichten. Am vergangenen Freitagabend war der junge Mann bei einem Streit mit zwei jungen, ihm wohl unbekannten Männern in einem Hinterhof in der Nähe des Rosenheimer Platzes niedergestochen worden. Er starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Die Obduktion hat Anfang der Woche bestätigt, dass der Jugendliche an den Folgen einer Stichverletzung am Oberkörper starb. Seine Begleiterin und sein Begleiter erlitten Schocks. Warum es zu dem Streit kam, ist noch nicht bekannt.