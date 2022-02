17-Jähriger bei Wohnhausbrand in Dammbach schwer verletzt

In Dammbach sind am Donnerstag zwei Personen bei einem Wohnhausbrand verletzt worden, eine davon schwer. Laut Polizei erlitt ein 17-Jähriger schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein 71-jähriger Hausbewohner zog sich eine Rauchgasvergiftung zu.

Rund 50 Rettungskräfte im Einsatz

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus im Dammbacher Ortsteil Wintersbach ein Feuer ausgebrochen. Bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ging gegen 11.10 Uhr die Mitteilung über den Vollbrand eines Mehrfamilienhaues ein.

Ein Großaufgebot von rund 50 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Dammbach, Heimbuchenthal, Mespelbrunn und Hobbach begab sich umgehend zum Brandort und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Schrecksekunde um verschwundenen 17-Jährigen

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich ein 17-Jähriger in dem Haus. Doch als die Feuerwehr anrückte war dieser zunächst verschwunden. Die Rettungskräfte begannen umgehend mit der Suche nach dem jungen Mann und fanden ihn schließlich schwerverletzt in der Nähe des Hauses. Er wurde nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch der 71-jährige Bewohner mit Rauchgasvergiftung kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Die Brandfahnder versuchen nun zu klären, wie es zu dem Brand gekommen ist. Wie viel Schaden das Haus genommen hat und wie viel es kosten wird, es wieder in Stand zu setzen, ist noch unklar.