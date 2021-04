17-Jähriger aus Rosenheim seit Ostersonntag vermisst

Der Jugendliche hatte am Ostersonntag in Rosenheim die elterliche Wohnung verlassen, um mit dem Zug zu einer Zweitwohnung der Familie nach Sigmaringen zu fahren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei sucht deshalb öffentlich nach Marius Bürmann und schließt nicht aus, dass sich der junge Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Rosenheim bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 17-Jährige ist 1,80 Meter groß, schlank und hat die Haare pink gefärbt.