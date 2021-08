17-Jähriger aus Altertheim seit fünf Tagen vermisst

Am Donnerstag hat die Wasserschutzpolizei erneut auf dem Main in Würzburg nach dem vermissten Janik H. aus Altertheim gesucht. Bei der Suche nach dem 17-jährigen aus dem Landkreis Würzburg waren auch schon Hunde, Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. "Wir haben schon viel ausgeschöpft", sagte Polizeisprecher Enrico Ball zu BR24. Doch auch nach fünf Tagen Such-Maßnahmen gilt der Jugendliche weiter als vermisst. "Wir brauchen jetzt neue Ermittlungsansätze", betont Ball.

Jugendlicher aus Altertheim seit Montag vermisst

Bislang hat die Polizei vor allem im Bereich zwischen der Neuen Universität am Sanderring und der Löwenbrücke nach dem Jungen gesucht. Er war nach einem Termin am Montag in Würzburg nicht mehr nach Hause gekommen. Laut Polizei befindet er sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall liegen laut Polizei nicht vor.

Unterfränkische Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Janik H. wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,75 Meter groß, sehr schlank und hat kurze braune Haare. Zuletzt hatte der Junge eine blaue Jeans, ein dunkelgrünes T-Shirt und blau-schwarze Halbschuhe an. Außerdem hatte er einen roten Rucksack bei sich. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457 22 30 bei der Polizei zu melden. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen übernommen.