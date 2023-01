> 17-jährige Melissa C. aus Kempten wird vermisst

Sie kam am Freitag nicht von der Arbeit zurück: Die 17-jährige Melissa C. aus Kempten wird vermisst, die Polizei sucht nach ihr. Dabei soll die Öffentlichkeit helfen. So sieht die junge Frau aus.